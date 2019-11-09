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Клуб Бекхема розраховує, що Барселона відпустить Суареса безкоштовно

12:52 27 Читать на русском
Клуб Бекхема розраховує, що Барселона відпустить Суареса безкоштовно
Луїс Суарес / фото: Барселона

Форвард Барселони Луїс Суарес перебуває у сфері зацікавлень Інтера Маямі.

У Барселоні усвідомлюють, що Суарес, якому в січні виповниться 33 роки, вже не демонструє найкращу гру, тому ведуть пошук заміни уругвайцеві, повідомляє ESPN.

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Одним із претендентів на Луїса залишається Інтер Маямі, яким керує Девід Бекхем. При цьому клуби американської МЛС, як правило, не платять за трансфери, а підписують вільних агентів.

Очікується, якщо Суарес буде наполягати на відході, то Барселона за певних умов може відпустити його безкоштовно. До того ж прощання з форвардом дозволить каталонському клубу розвантажити зарплатну відомість.

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Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія Інтер Маямі Інтер Маямі
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