Клуб Бекхема розраховує, що Барселона відпустить Суареса безкоштовно

Форвард Барселони Луїс Суарес перебуває у сфері зацікавлень Інтера Маямі.

У Барселоні усвідомлюють, що Суарес, якому в січні виповниться 33 роки, вже не демонструє найкращу гру, тому ведуть пошук заміни уругвайцеві, повідомляє ESPN.

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Одним із претендентів на Луїса залишається Інтер Маямі, яким керує Девід Бекхем. При цьому клуби американської МЛС, як правило, не платять за трансфери, а підписують вільних агентів.

Очікується, якщо Суарес буде наполягати на відході, то Барселона за певних умов може відпустити його безкоштовно. До того ж прощання з форвардом дозволить каталонському клубу розвантажити зарплатну відомість.

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