Клуб Бекхэма проведет дебютный матч в МЛС против команды Ибрагимовича

Италия — 13 нояб 457
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"Збиті льотчики" на чолі з Ніндзя – Кальярі шокував Серію А з Маліновським та вже замахнувся на Лігу чемпіонів
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"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і ЯрмоленкаОвертайм — 13 нояб 561
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Украина – Эстония: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоСборная Украины — 13 нояб 864
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Украина разгромила Эстонию в стартовом матче отбора Евро-2020 U-19 – голы забивали юные звезды Динамо, Шахтера и КарпатСборная Украины — 13 нояб 1159
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Украина – Эстония: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея ШевченкоТоварищеские матчи — 13 нояб 442