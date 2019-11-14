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Клуб Бекхэма проведет дебютный матч в МЛС против команды Ибрагимовича

00:37 23 Читати українською
Клуб Бекхэма проведет дебютный матч в МЛС против команды Ибрагимовича
Дэвид Бекхэм / Фото из открытых источников

Дебют футбольного детища Дэвида Бекхэма состоится против самой титулованной команды МЛС.

Новичок МЛС – футбольный клуб Интер Майами, который принадлежит бывшему легендарному игроку Дэвиду Бекхэму, – свой первый матч в высшем дивизионе проведет 14 марта 2020, сообщает AP News.

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Соперником клуба из Флориды станет самая титулованная команда МЛС – Лос-Анджелес Гэлакси.

Интересно, что цвета этого клуба с 2007 по 2012 гг. защищал именно Бекхэм. А сейчас капитаном Лос-Анджелес Гэлакси является не менее легендарный швед Златан Ибрагимович.

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Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Интер Майами Интер Майами
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