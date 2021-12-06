Під керівництвом сера Алекса Бекхема Девіду Бекхему вдалося пройти шлях від молодого перспективного гравця до зірки світового масштабу. Та в будь-якої красивої історії є кінець, який стає початком нової пригоди.

Сезон 2002/03 складався для Манчестер Юнайтед вдало: команда боролася за чемпіонство з Арсеналом та вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів. Щоправда, з другого місця, пропустивши вперед дортмундську Борусію.

Словацька сенсація-1997: лідер-українець, оточення грандів і трагічна ДТП

Але стосунки Алекса Фергюсона з однією з головних зірок команди Девідом Бекхемом були далекими від ідеальних. Шотландець дуже критично ставився до слави футболіста поза футбольним полем. Девід став справжньою іконою стилю, часто з'являвся на вечірках, а це, на думку сера Алекса, відволікало його від футболу.

Ліга чемпіонів – це яскраві матчі, за якими спостерігає весь футбольний світ. Ставай частиною сім'ї гри мільйонів та насолоджуйся переглядом найкращих ігор разом із Żubrówka!



Отримуй нові враження від футболу та вболівай за улюблені команди. Дізнатися більше про Żubrówka можна тут.

Поворотний момент стався 15 лютого 2003 року. В 1/8 фіналу Кубка МЮ на "Олд Траффорд" програв лондонському Арсеналу. "Каноніри" здобули переконливу перемогу з рахунком 2:0. Другий гол Фергюсон списав на Бекхема, який надто повільно повертався в оборону. Зайшовши в роздягальню, він одразу висловив претензії до зіркового футболіста. Той відповів, розгорівся конфлікт. В пориві емоцій сер Алекс щосили вдарив бутсу, яка лежить в центрі роздягальні – вона прилітає просто в обличчя Бекхему, його брова розсічена. Історія швидко пішла у пресу.

Футболіст не хотів слухати жодних аргументів Фергюсона та чекав від тренера публічних вибачень. Сам шотландець на такий крок йти не збирався. Коли фахівець побачив, що розмови безрезультатні, він пішов до босів клубу та заявив: "Гравець не може ставити себе вище за тренера. Бекхема потрібно продавати".

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ готувало манкуніанцям ще один удар: "дияволам" доведеться битися із зірковим Реалом. Потенційно доля могла звести МЮ з Селтіком, Валенсією чи Порту, але Фергі чекало найважче випробування.

Реал одразу ж скористався ситуацією та заявив, що хоче бачити Бекхема у своїх рядах. Фергюсон намагався погасити полум'я чуток, але марно – "королівський" клуб вмів працювати в інформаційному полі. Сам футболіст гарно відгукувався про мадридців, що ще більше погіршувало ситуацію.

Перший матч на "Сантьяго Бернабеу" пройшов під диктовку "вершкових". Реал повністю виграв центр поля, Фігу забив шедевр у ворота Бартеза, а Рауль подвоїв перевагу своєї команди. Прочухан у роздягальні трішки оживив гостей, але Реал не збирався відпускати ситуацію – одразу по перерві Рауль робить дубль. Гол Ністелроя був лише втішним призом, який залишав теоретичні шанси на прохід в наступний етап.

Матч-відповідь на "Олд Траффорд". Реал у чемпіонаті програв Сосьєдаду 4:2. Юнайтед вірить – їм теж під силу таке чудо. Фергюсон залишає Бекхема на лавці запасних, надавши перевагу Сульшеру.

Оле був в чудовій формі. Він міг змінити хід гри, вийшовши на заміну, але його постійне використання у ролі Джокера могло погано позначитись на настрої футболіста. Бекхем – блискучий гравець, але я вирішив поставити Сульшера, – пояснював потім своє рішення сер Алекс.

Окрім того, Реал не міг розраховувати на Рауля, який опинився в лікарні через апендицит – ще одна гарна новина.

Втім, МЮ не врахував одного – магічного Роналдо. "Зубастик" використовує кожен момент на максимум та оформлює хет-трик. Коли той йде на заміну, "Олд Траффорд" стоячи проводжає форварда на лавку та дарує шалені овації. Тут вміють шанувати красу футболу.

Фергюсон пускає в гру Бекхема. Той швидко бере на себе роль диригента та просто літає по полю. Девід не збирається здаватися з опущеними руками – він ще не сказав свого слова. Штрафний поблизу воріт Реала. Девід поставив м'яч та взяв фірмовий розбіг по діагоналі. Мить – і м'яч від перекладини влетів у ворота Ікера Касільяса, рахунок став 3:3.

Ще декілька моментів – і Бекхем робить дубль та виводить команду вперед. "Олд Траффорд" оживає: надія на прохід далі мізерна, але МЮ покине турнір з високо піднятою головою. Гравці Реала починають говорити з Бекхемом. "Ти гратимеш за нас?", – питає Роберто Карлос. "Як щодо обміну футболок після гри?", – пропонує Зідан. Така увага сподобалася хавбеку. Він прийняв рішення: якщо надійде пропозиція – він стане гравцем найбагатшого клубу світу.

Прощання з рідним клубом у чемпіонаті стало ще більш яскравим, ніж в ЛЧ – хлопці Фергюсона подарували клубному музею 15-й кубок чемпіона АПЛ. Та змінити рішення Девіда та налагодити стосунки футболіста та тренера не змогла навіть ця яскрава подія. Вражений грою 28-річного Бекхема в ЛЧ Реал платить 25 мільйонів фунтів стерлінгів. В кар'єрі зірки почалася нова історія.