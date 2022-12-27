Клуб МЛС не прочь "подхватить" Луиса Суареса после завершения контракта с Атлетико, сообщает инсайдер Экрем Конур.

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Соглашение уругвайца с "матрасниками" рассчитано только до лета 2022-го. Тогда Эль Пистолеро будет уже 35 лет, но Интер Майами не беспокоит возраст форварда. Клуб Дэвида Бекхэма уже разыгрывал похожий сценарий с Гонсало Игуаином. В борьбе за Суареса составить конкуренцию американцам может Коринтианс.

Добавим, что в текущем сезоне форвард Атлетико провел 24 матча, в которых оформил 8 голов и 2 ассиста.

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