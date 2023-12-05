Перед недільним матчем 14-го туру АПЛ Вест Хем – Крістал Пелас (1:1) злодії увірвалися в будинок центрального захисника "молотобійців" Курта Зума, коли футболіст разом зі своєю сім'єю перебував удома. Як інформує ВВС, грабіжники не завдали сім'ї Зума каліцтв, але забрали предмети, що мають велику особисту цінність для гравця.

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Через цей інцидент Зума не потрапив у заявку на матч із Крістал Пелас. Власник клубу Девід Салліван вирішив підтримати Зума, оскільки сам пережив подібний досвід у минулому. "Коли невідомі вломилися в мій будинок, я пережив жахливий досвід. Сподіваюся, нагорода допоможе притягнути цих людей до відповідальності та не дасть змоги іншим пройти через подібне випробування", – зазначив Салліван.

Вест Хем запропонував 25 тисяч фунтів за інформацію про грабіжників, які скоїли цей злочин.

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