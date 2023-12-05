Перед воскресным матчем 14-го тура АПЛ Вест Хэм – Кристал Пэлас (1:1) воры ворвались в дом центрального защитника "молотобойцев" Курта Зума, когда футболист вместе со своей семьёй находился дома. Как информирует ВВС, грабители не нанесли семье Зума увечий, но забрали предметы, имеющую большую личную ценность для игрока.

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Из-за этого инцидента Зума не попал в заявку на матч с Кристал Пэлас. Владелец клуба Дэвид Салливан решил поддержать Зума, поскольку сам пережил подобный опыт в прошлом. "Когда неизвестные вломились в мой дом, я пережил ужасный опыт. Надеюсь, награда поможет привлечь этих людей к ответственности и не позволит другим пройти через подобное испытание", – отметил Салливан.

Вест Хэм предложил 25 тысяч фунтов за информацию о грабителях, которые совершили это преступление.

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