Фіорентина підсилилась колишнім одноклубником Миколенка – футболіст свого часу не заграв у Барселоні
Колумбієць Єррі Міна спробує свої сили в італійській Серії А.
Італійська Фіорентина підписала захисника збірної Колумбії Єррі Міну. Про це пише клубна прес-служба "фіалок".
Борнмут веде переговори із зіркою Серії А – чемпіон Європи може стати партнером Забарного
За офіційними даними, футболіст підписав контракт з клубом за схемою 1+2. Фінансові аспекти угоди не розголошуються.
Варто зазначити, що в італійський клуб Міна перейшов на правах вільного агента. Останнім клубом колумбійця був англійський Евертон, за який гравець виступав протягом 5 сезонів. Минулої кампанії АПЛ Єррі провів всього 7 поєдинків, але зміг відзначитися двома голами.
10 найдорожчих захисників світу: провали МЮ та Челсі, джекпот Ліверпуля, новий рекорд Гвардіоли