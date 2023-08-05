Колумбієць Єррі Міна спробує свої сили в італійській Серії А.

Італійська Фіорентина підписала захисника збірної Колумбії Єррі Міну. Про це пише клубна прес-служба "фіалок".

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За офіційними даними, футболіст підписав контракт з клубом за схемою 1+2. Фінансові аспекти угоди не розголошуються.

Варто зазначити, що в італійський клуб Міна перейшов на правах вільного агента. Останнім клубом колумбійця був англійський Евертон, за який гравець виступав протягом 5 сезонів. Минулої кампанії АПЛ Єррі провів всього 7 поєдинків, але зміг відзначитися двома голами.

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