Лопетегі готовий покинути посаду головного тренера "Вулвз" за кілька днів до старту чемпіонату Англії, і клуб екстрено шукає йому заміну. Як інформує ВВС, наразі керівництво "вовків" спілкується з екс-наставником Борнмута Гері О'Нілом.

Клуб АПЛ ризикує втратити тренера за кілька днів до старту сезону – все через жалюгідну трансферну кампанію

Минулого сезону О'Ніл забезпечив Борнмуту збереження прописки в АПЛ (15-те місце), але це не вберегло його від звільнення – влітку "вишні" запросили іспанського фахівця Андоні Іраолу, який привів Райо Вальєкано до 11-го місця в чемпіонаті Іспанії.

Вулверхемптон у рамках першого туру АПЛ зіграє 14 серпня із Манчестер Юнайтед. До того моменту часу клуб хоче визначитися з позицією головного тренера.

Влітку Вулверхемптон покинули такі гравці, як Рубен Невеш, Натан Коллінз, Коннор Коді, Адама Траоре і Рауль Хіменес.

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