"Клоуны и позор", или Слухи о сговоре и "братском соглашении": казахские СМИ о матче Астана – Динамо

Динамо досрочно вышло в 1/16 финала ЛЕ 2018/19 с первого места благодаря тяжелой победе на искусственном поле Астаны. "Футбол 24" исследовал, что об этой игре писали казахские СМИ.

Хозяева были ближе к победе, но упускали фантастические моменты – не раз и не два в матче Лиги Европы Астана – Динамо они мазали с нескольких метров, находясь во вратарской площадке Бойко. Местные СМИ обращают внимание на определенные странные, по их мнению, обстоятельства игры. Казахи еще и неожиданный срыв части трансляции получили на свою голову – при том, что в Украине и других странах никаких подобных проблем не возникало! Словом, некоторые условия для теории заговора было создано. Между тем, теперь Астана должна не проиграть во Франции Ренну – соперника устроит любая победа. Казахские журналисты обеспокоены, что путевка в плей-офф может выскользнуть из рук команды, которую все еще временно возглавляет Бабаян (при отсутствии украинца Романа Григорчука).

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Sportx.kz: "Лучший матч Астаны, 6-7 упущенных моментов и первое поражение в Лиге Европы"

Издание акцентирует внимание на словах наставника хозяев Григория Бабаяна: "Это был наш лучший матч в Лиге Европы. По содержанию, но не по результату. Провели хороший матч, упустили 6-7 100-процентных моментов. На таком уровне нельзя допускать таких промахов. Я доволен тем, как складывалась игра, но не получилось, футбол наказывает. На ничью наиграли точно". Даже рулевой Динамо Александр Хацкевич признал, что Астана была лучше по количеству моментов, а его команда слишком много ошибалась.

"В первом тайме Астана владела заметным преимуществом. Уже в первые десять минут отличные шансы забить упустили Марин Аничич, Жуниор Кабананга и Ласло Кляйнхайслер. Гости выглядели неуверенно – было заметно, что игроки не привыкли к покрытию. Команда Григория Бабаяна наращивала преимущество, тем более неожиданным вышел гол киевлян. Гости разыграли отличную комбинацию", – пишет издание в отчете.

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"Казахстанский клуб подвела реализация моментов. Менее активно играло Динамо, но своим шансом воспользовались. Тренер Астаны Бабаян сказал судье: "Два-три раза, на мой взгляд, он принял неверные решения". Начало второго тайма казахстанские любители футбола не сумели посмотреть по техническим проблемам на QazSport, хотя в Украине, России и других странах трансляция не прерывалась. Этот телеканал показал первый тайм, но несколько раз сигнал прерывался. После перерыва трансляция возобновилась только на 56-й минуте, а комментаторов не было в эфире еще некоторое время.

Поражение при 23-х ударах. Хотя это тот случай, когда команда Григория Бабаяна потерпела обидное и незаслуженное поражение, поскольку по некоторым компонентам игры выглядела значительно лучше соперника. Смотрите сами: удары 23:5 (из них в ворота 3:2), штанги и перекладины 1:0, угловые 0:2, офсайды 2:1, передачи 489:428 (из них точные 411:349), отборы/перехваты/подборы 46:44, желтые карточки 2:2, фолы 16:16, владение мячом 55:45. В Астане после резкого похолодания увеличилась скорость ветра, которая иногда достигает 25 метров в секунду. Из-за этого отменены занятия в школах", – невыразительная игра динамовцев находит определенное оправдание из-за погодных условий.

Sportinfo.kz: Цирк на Астана Арене: хозяева остались в роли клоунов

"Конец игры напоминал цирковое представление. Гости не хотели остро атаковать, специально били мимо цели, теряли мячи в простых ситуациях и устроили в обороне проходной двор. Защитники Динамо допускали разрыви между собой до 15 метров. Уж как-то странно вели игру киевляне, и все были уверены, что матч, относящийся к категории странных, завершится по сценарию "боевой ничьей" 1:1, которая устроит обе дружины.

Однако хозяева из-за суеты и спешки так и не смогли сравнять счет, хотя судья к основному времени добавил целых 5 минут. Одним словом киевляне выглядели смешно, а Астана – еще смешнее. Посмотрите еще раз видеозапись матча и вы поймете, что мы не преувеличиваем. Цирк на Астана Арене – иначе эту игру и не назовешь. В результате киевские динамовцы свою задачу, как ни крути, выполнили и выходят в плей-офф Лиги Европы с первого места, а вот футболисты Астаны оказались в роли клоунов.

"Футболисты Астаны в странном и позорном поражении от киевского Динамо в Лиге Европы обвиняют тренерский штаб, который решил добиться выхода в плей-офф малой кровью. Тренеры, в свою очередь, упрекают футболистов, не сумевших реализовать кучу голевых моментов, подаренных гостями. И все-таки основную вину наставники хозяев валят на руководство клуба, которое, якобы, пошло на сговор об игре вничью в Астане с самим боссом киевского Динамо", – вот какие страсти в расположении казахов описывает издание в рубрике слухи.

Sports.kz: Неоднозначній и местами странный матч, или Диета по-киевски

"Второе рандеву Астаны с Динамо из столицы Украины оказалось для чемпиона Казахстана куда менее приятным, чем киевское свидание. Если на чужой территории подопечные Григория Бабаяна сумели вырвать боевую ничью в компенсированные арбитром к основному времени минуты, то на Астана Арене даже одного очка в свою турнирную копилку хозяевам заработать не удалось. Это был довольно неоднозначный и местами даже несколько странный матч.

Во-первых, довольно необычно было видеть динамовцев, которые отдали инициативу своим оппонентам. Во-вторых, сами казахи действовали, и прежде всего в обороне, вполне четко и слаженно, что удается им, следует признать, далеко не всегда. По большому счету, за всю игру гости имели всего 1 момент для того, чтобы огорчить Ненада Эрича, и то – далеко не очевидный, однако сумели использовать свой шанс по максимуму. В свою очередь Астана создала у чужих ворот целый ряд по-настоящему голевых эпизодов.

Просто зло берет, или Виноваты сами. Перед игрой много говорилось о том, что между командами может быть ничья, которая выводила оба коллектива в плей-офф турнира досрочно, но тем не менее, надеяться на это заранее было глупостью, а вывеска у противостояния просто шикарная. Украинцы в какой-то момент отдали инициативу полностью и стали играть на удержание, это помогало казахам – они могли создавать моменты, самый опасный был у Антонио Рукавины, который издали пробил в перекладину.

Киевское Динамо сыграло в нашей столице строго на результат – и оказалось, что противопоставить оппоненту, который действовал в подобном ключе, у Астаны нашлось мало чего. Как бы там ни было, урок, преподанный всем нам Александром Хацкевичем и его подопечными, не должен оказаться неизученным. Этот матч был первым в нынешнем групповом турнире Лиги Европы, в котором Астана ушла с поля без забитого мяча".

Prosports.kz: Шли разговоры о "братском соглашении" а-ля Швеция – Дания

"Болельщики появлялись на трибунах Арены задолго до начала матча – некоторых пропускали уже за 2 часа. Ажиотаж вокруг игры был гигантский – оно и понятно, казахстанский клуб выходил в плей-офф еврокубков лишь однажды, и было это только в прошлом году. К хорошему привыкаешь быстро, поэтому всем фанатам хотелось увидеть продолжение банкета. Фан-движение чемпионов хорошо подготовилось и сделал баннер: "Кто, если не вы? Когда, как не сейчас?"

Когда стало понятно, что ничья станет идеальным результатом для обеих команд и обеспечит им выход дальше, пошли разговоры о возможном братском "соглашении" между Астаной и Динамо а-ля Швеция – Дания на Евро 2004 года (кто знает, тот поймет). Однако, с первых минут было понятно, что обе команды играют только на победу в этот холодный и ветреный день в столице Казахстана.

Главная интрига в повестке матча заключалась в том, каков физический стан чемпионов Казахстана, не игравших в официальных встречах почти 3 недели. Хозяева быстро смели все сомнения и побежали вперед в погоне за первым голом. Отличная атмосфера плохо повлияла на действия киевлян – те не могли собраться и допускали много ошибок в обороне. Не забиваешь ты – забивают тебе. Как же жаль, что это старое футбольное правило сработало против Астаны. Очень обидное поражение, учитывая количество шансов, созданных чемпионами Казахстана".

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