Півзахисник Вереса Дмитро Кльоц тривалий час не зможе допомогти команді через важке пошкодження, якого зазнав на тренуванні.

"Травму отримав на тренуванні. Було зіткнення з Михайлом Сергійчуком. Він бив по воротах, я намагався вибити м'яч і він за інерцією вдарив не по м'ячу, а мені по нозі. Якось так.

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Не пам'ятаю всього епізоду в деталях, тому що все дуже швидко відбулося. Лікарі кажуть, що пошкодив хрестоподібні зв'язки. Зараз готуюся до операції", – зазначив Кльоц у коментарі прес-службі клубу. Додамо, що відновлення після подібного ушкодження триває не менше 6 місяців.

У поточному сезоні Кльоц відіграв за Верес 9 матчів у всіх змаганнях, у яких забив 1 гол.

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