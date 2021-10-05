"Травму получил на тренировке. Было столкновение с Михаилом Сергийчуком. Он бил по воротам, я пытался выбить мяч, и он по инерции ударил не по мячу, а мне по ноге. Как-то так.

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Не помню всего эпизода в деталях, потому что все очень быстро произошло. Врачи говорят, что повредил крестообразные связки. Сейчас готовлюсь к операции", – отметил Клёц в комментарии пресс-службе клуба. Добавим, что восстановление после подобного повреждения длится не менее 6 месяцев.

В текущем сезоне Клёц сыграл за Верес 9 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 1 гол.

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