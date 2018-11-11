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Кльоц: Матч із Зорею вийшов видовищним, але результатом ми незадоволені

17:30 215 Читать на русском
Кльоц: Матч із Зорею вийшов видовищним, але результатом ми незадоволені
Дмитро Кльоц / Фото: ФК Карпати

Хавбек львівських Карпат Дмитро Кльоц поділився враженнями від матчу 15 туру УПЛ проти луганської Зорі.

"Я гадаю, що гра вийшла видовищною з обох сторін. Команди атакували, було видно, що кожен хотів перемогти. Сьогодні, на жаль, це вдалося Зорі.

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Ми результатом незадоволені. Щодо голу, то спочатку я мав подавати на дальню стійку, щоб захисники направляли м’яч в штрафний майданчик. Але ми з Мар’яном домовились саме так розіграти: я відволік гравця Зорі, а він вже змістився в центр і пробивав робочою лівою. Перед грою ми цього не планували, вже на місці вирішили, що так буде краще", – цитує футболіста офіційний сайт Карпат.

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Україна15 тур

Зоря - Карпати: Субота 10 листопада 2018

Зоря
Матч завершено
2 : 1
Карпати
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Дмитро Кльоц Дмитро Кльоц Карпати Карпати Зоря - Карпати
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