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Кльоц: Матч с Зарей получился зрелищным, но результатом мы недовольны

17:30 19 Читати українською
Кльоц: Матч с Зарей получился зрелищным, но результатом мы недовольны
Дмитрий Кльоц / Фото: ФК Карпаты

Хавбек львовских Карпат Дмитрий Кльоц поделился впечатлениями от матча 15 тура УПЛ против луганской Зари.

"Я думаю, что игра получилась зрелищной с обеих сторон. Команды атаковали, было видно, что каждый хотел победить. Сегодня, к сожалению, это удалось Заре.

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Мы результатом недовольны. Что касается гола, то сначала я должен подавать на дальнюю штангу, чтобы защитники направляли мяч в штрафную. Но мы с Марьяном договорились именно так разыграть: я отвлек игрока Зари, а он уже сместился в центр и пробил рабочей левой. Перед игрой мы этого не планировали, уже на месте решили, что так будет лучше", – цитирует футболиста официальный сайт Карпат.

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Украина15 тур

Заря - Карпаты: Суббота 10 ноября 2018

Заря
Матч окончен
2 : 1
Карпаты
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Дмитрий Кльоц Дмитрий Кльоц Карпаты Карпаты Заря - Карпаты
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