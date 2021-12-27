"Він був особливим, це 100 відсотків. Люди часом казали мені: "Боже мій, ти став чемпіоном у 2020 рік, і ніхто не міг святкувати..." і схожі речі. Я насправді бачив це навпаки: уявіть, якби рік був таким, як був, а ми не стали чемпіонами. Тоді рік був би справді сміттям!

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Як на мене, у нас був дуже важливий момент у дуже складний рік. М и організували деякі основні моменти для своїх прихильників, для себе, для своїх родин та для друзів. Я так це бачу. Це був особливий рік. Я отримав багато досвіду, якого хотів би уникнути, але мені довелося це зробити, я використовував і буду використовувати його, сподіваюся.

Я справді бажаю, щоб 2021 рік був кращим для всіх з нас, ніж був 2020-ий. Можливо, ми можемо, якщо захочемо, виробляти позитивну енергію, і це допоможе!" – цитує Клоппа сайт Ліверпуля.

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