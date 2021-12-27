"Он был особенным, это 100 процентов. Люди порой говорили мне: "Боже мой, ты стал чемпионом в 2020 году, и никто не мог праздновать..." и похожие вещи. Я на самом деле видел наоборот: представьте, если бы год был таким как был, а мы не стали чемпионами. Тогда год был бы действительно мусором!

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Как по мне, у нас был очень важный момент в очень сложный год. Мы организовали некоторые основные моменты для своих поклонников, для себя, для своих семей и для друзей. Я так это вижу. Это был особый год. Я получил много опыта, которого хотел бы избежать, но мне пришлось это сделать, я использовал и буду использовать его, надеюсь.

Я действительно хочу, чтобы 2021-ый был лучшим для всех из нас, чем был 2020-й. Возможно, мы можем, если захотим, производить положительную энергию, и это поможет!" –цитирует Клоппа сайт Ливерпуля.

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