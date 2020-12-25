Наставник мерсисайдців розпочав своє звернення до вболівальників, заспівавши перші два куплети із пісні Last Christmas, авторами якої є Джордж Майкл та дует Wham!

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"Ви вже знаєте, щороку я люблю писати повідомлення фанатам Ліверпуля по всьому світу, щоб побажати їм дуже щасливого та мирного Різдва. Після того, як ми пройшли цей рік, для мене, можливо, важливіше поділитися цими словами безпосередньо з кожним із вас, ніж будь-коли раніше.

2020-й рік був особливим, як з чудової його сторони, так і негативної. Хто б міг подумати, що наш рік складеться таким чином, що ми опинимось на карантині, що ми не зможемо подорожувати чи, що найголовніше, бачити коханих? Отже, чому я насправді навчився, це те, наскільки дорогоцінне життя; як швидко все можна забрати, щоб оцінити все, що можна", – зазначив Клопп у зверненні, опублікованому на сайті Ліверпуля.

До слова, мерсисайдці очолюють турнірну таблицю чемпіонату Англії із 31 очками, випереджаючи другий Лестер на 4 пункти.

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