"Я сильно засмучений. Вітаю Брайтон, вони видали супергру проти поганого суперника. Сьогодні ми дійсно були не дуже хороші. Взагалі не можу згадати хорошу фазу, період нашої сили чи щось таке.

Де Дзербі знищив Клоппа – відеоогляд матчу Брайтон – Ліверпуль – 3:0

Ми намагалися допомогти хлопцям, змінювали схему, але нічого не вийшло. Це моя відповідальність, я все розумію. Намагалися щось змінити у другому таймі, але ми сьогодні встали зовсім не з тієї ноги. У деякі моменти для Брайтона все виглядало надто просто, наша організація повністю зникла. Це було надто просто для суперника, а ми так і не змогли повернутися у гру", – цитує Клоппа ВВС.

Додамо, що Ліверпуль програв два матчі АПЛ поспіль і звалився на дев'яту сходинку таблиці.

АПЛ: Де Дзербі ефектно зганьбив Клоппа – Брайтон побив Ліверпуль і наблизився до єврозони