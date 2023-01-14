АПЛ, 20 тур

Брайтон – Ліверпуль – 3:0

Голи: Марч, 47, 53, Велбек, 81

Вулверхемптон – Вест Хем – 1:0

Гол: Поденсе, 48

Ноттінгем Форест – Лестер – 2:0

Голи: Джонсон, 56, 85

Брентфорд – Борнмут – початок о 19:30

Коді Гакпо дебютував за Ліверпуль в АПЛ, а команда Юргена Клоппа протистояла Брайтону Роберто Де Дзербі. Мерсисайдці відставали від топ-4 на 7 очок і випереджали "чайок" лише на 1 бал – у випадку перемоги Брайтон обходив Ліверпуль у таблиці.

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У першому таймі господарі кілька разів ловили "червоних" на контратаках, одна з яких незадовго до перерви призвела до пенальті. Аліссон завалив суперника, але Ліверпуль врятував VAR, який зафіксував офсайд. Підопічні Клоппа у перші 45 хвилин були дуже інтертними в атаці, а Гакпо теж нічим себе не проявив. 0:0 до перерви.

На перших секундах другого тайму Брайтон забив. Матіп віддав неточний пас, "чайки" розігнали атаку, яка завершилася ударом Марча в майже порожні ворота. Він же на 53-й хвилині оформив дубль, класно пробивши в дальній кут воріт Аліссона після чергової контратаки.

Гакпо міг забити дебютний гол за Ліверпуль, але з близької відстані не зумів спрямувати м'яч у сітку. Натомсть підопічні Де Дзербі забили ще раз. Велбек легко пошив у дурні Гомеса і довів рахунок до розгромного. 3:0 – фіаско команди Клоппа. Брайтон обійшов Ліверпуль і піднявся на 7 місце. "Червоні" опустилися на 8 сходинку.

Для Вулверхемптона і Вест Хема очний матч теж був дуже важливим. "Вовки" перебували в зоні вильоту, а команда Девіда Мойєса – поблизу неї. Підопічні Лопетегі до перерви куди більше били по воротах Фабіанскі (11 проти 4), однак забити не змогли. Втім, на старті другої половини гри Поденсе таки вивів Вулверхемптон вперед. Цей гол виявився єдиним у матчі.

Ноттінгем Форест і Лестер теже перебували у другій половині таблиці поблизу небезпченої зони, маючи по 17 пунктів. "Лиси" до перерви були ближчими забитого м'яча, але й тут перша 45-хвилинка завершилася нулями. По перерві рахунок був відкритий – влучний удар Джонсона після пасу Гіббса-Вайта дозволив "лісникам" вийти вперед. Наприкінці гри цей же дует організував другий гол. 2:0 – перемога Ноттінгем Форест.