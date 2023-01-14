Перший тайм завершився без голів, але друга половина почалася з побиття "червоних". Соломон Марч оформив дубль за 8 хвилин, замкнувши передачу Мітоми і красиво пробивши з меж карного майданчика.

АПЛ: Де Дзербі ефектно зганьбив Клоппа – Брайтон побив Ліверпуль і наблизився до єврозони

Ліверпуль не зміг відігратися та ще й пропустив втретє. Нестримний Марч додав у свій актив асист на Велбека, який щойно вийшов з лави запасних. 3:0 – Роберто Де Дзербі ефектно покарав Юргена Клоппа.