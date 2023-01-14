Де Дзербі знищив Клоппа – відеоогляд матчу Брайтон – Ліверпуль – 3:0
21:35 - Читать на русском
Брайтон розтрощив Ліверпуль у матчі 20 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Перший тайм завершився без голів, але друга половина почалася з побиття "червоних". Соломон Марч оформив дубль за 8 хвилин, замкнувши передачу Мітоми і красиво пробивши з меж карного майданчика.
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Ліверпуль не зміг відігратися та ще й пропустив втретє. Нестримний Марч додав у свій актив асист на Велбека, який щойно вийшов з лави запасних. 3:0 – Роберто Де Дзербі ефектно покарав Юргена Клоппа.
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