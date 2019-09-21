Челсі повернув двох ключових гравців перед двобоєм з Ліверпулем

Головний тренер Челсі Френк Лемпард отримав хороші новини від лікарів клубу.

Хавбеки Челсі Н'Голо Канте та Мейсон Маунт залікували свої травми і готові до бою з Ліверпулем, про це повідомив наставник "синіх" Френк Лемпард для Daily Mail.

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Після 5-ти турів чемпіонату Англії лондонський клуб перебуває на 8-й сходинці турнірної таблиці, а мерсисайдці очолюють перегони.

Поєдинок Челсі – Ліверпуль відбудеться 22 вересня. Стартовий свисток пролунає о 18:30.

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