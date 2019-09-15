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Гвардіола привітав Ліверпуль з чемпіонством – позаду лише п'ять турів АПЛ

09:52 535 Читать на русском
Гвардіола привітав Ліверпуль з чемпіонством – позаду лише п'ять турів АПЛ
Клопп і Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті іронічно прокоментував збільшення відставання від головного конкурента після втрати очок з Норвічем.

18’ Кенні Маклін
29’ Тод Кантвелл
50’ Теему Пуккі
 
Серхіо Агуеро 45’
Родріго Ернандес 88’
18’ Кенні Маклін
29’ Тод Кантвелл
45’ Серхіо Агуеро
50’ Теему Пуккі
88’ Родріго Ернандес

"Вітаю, Ліверпуль. Ти чемпіон... Зараз вересень, і що? Ми оговтаємось, потренуємося і знову вийдемо на поле.

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Ми втратили п'ять очок. З Тоттенхемом (2:2) ми грали нереально круто. Зараз нам потрібно чітко зрозуміти, що робити далі", – наводить слова Гвардіоли Guardian.

Нагадаємо, наразі Ліверпуль залишається єдиною командою АПЛ, яка не втратила жодного очка у сезоні 2019/20. У підопічних Юргена Клоппа 15 пунктів після п'ятьох турів, у Манчестер Сіті – десять.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Норвіч - Манчестер Сіті
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