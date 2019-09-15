Гвардіола привітав Ліверпуль з чемпіонством – позаду лише п'ять турів АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті іронічно прокоментував збільшення відставання від головного конкурента після втрати очок з Норвічем.

"Вітаю, Ліверпуль. Ти чемпіон... Зараз вересень, і що? Ми оговтаємось, потренуємося і знову вийдемо на поле.

Норвіч – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Ми втратили п'ять очок. З Тоттенхемом (2:2) ми грали нереально круто. Зараз нам потрібно чітко зрозуміти, що робити далі", – наводить слова Гвардіоли Guardian.

Нагадаємо, наразі Ліверпуль залишається єдиною командою АПЛ, яка не втратила жодного очка у сезоні 2019/20. У підопічних Юргена Клоппа 15 пунктів після п'ятьох турів, у Манчестер Сіті – десять.

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