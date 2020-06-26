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Клопп відмовився від власної статуї біля Енфілда

21:49 - Читать на русском
Клопп відмовився від власної статуї біля Енфілда
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думкою щодо можливого зведення статуї на свою честь.

"Я хочу прожити ще 30 чи 40 років, тому мене не цікавить статуя. Напевно, не за мого життя – я не хочу чогось подібного.

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Я тренер цієї команди, і ми виграли лігу, через що вболівальники дуже раді. Я також дуже радий через це, але не потрібно порівнювати мене з іншими знаковими фігурами", – наводить слова Клоппа Goal.

Нагадаємо, Ліверпуль став чемпіоном Англії через поразку Манчестер Сіті в матчі з Челсі (1:2). Додамо, що мерсисайдці вперше перемогли в АПЛ за останні 30 років.

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Юрген Юрген Клопп Ліверпуль Ліверпуль Англія
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