Клопп відмовився від власної статуї біля Енфілда

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думкою щодо можливого зведення статуї на свою честь.

"Я хочу прожити ще 30 чи 40 років, тому мене не цікавить статуя. Напевно, не за мого життя – я не хочу чогось подібного.

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Я тренер цієї команди, і ми виграли лігу, через що вболівальники дуже раді. Я також дуже радий через це, але не потрібно порівнювати мене з іншими знаковими фігурами", – наводить слова Клоппа Goal.

Нагадаємо, Ліверпуль став чемпіоном Англії через поразку Манчестер Сіті в матчі з Челсі (1:2). Додамо, що мерсисайдці вперше перемогли в АПЛ за останні 30 років.

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