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"Чи то найгірший, чи то найкращий усіх часів": Клопп підірвав мережу запальним чемпіонським танцем

15:20 - Читать на русском
"Чи то найгірший, чи то найкращий усіх часів": Клопп підірвав мережу запальним чемпіонським танцем
Клопп і Аліссон / Reuters

Керманич англійського Ліверпуля Юрген Клопп не стримував емоцій після дострокового оформлення чемпіонського титулу його підопічними.

Німець кумедно станцював перед гравцями під час святкування. Відео запальних рухів тренера опублікував Footy Accumulators.

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Клопп, який привів "червоних" до довгоочікуваного чемпіонства, не стримував емоцій у ніч проти п'ятниці. Він розважався разом зі своїми підопічними після перемоги Челсі над основним конкурентом мерсисайдців – Манчестер Сіті. Відео з танцями Клоппа стало вірусним за кілька годин після появи в мережі.

Нагадаємо, що "містяни" після поразки від Челсі втратили навіть теоретичні шанси наздогнати Ліверпуль у турнірній таблиці. "Червоні" стали недосяжними для Манчестер Сіті за 7 турів до фінішу.

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Юрген Юрген Клопп футбольні курйози Ліверпуль Ліверпуль Англія
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