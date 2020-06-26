Клопп отказался от собственной статуи у Энфилда

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением относительно возможного возведения статуи в свою честь.

"Я хочу прожить еще 30 или 40 лет, поэтому меня не интересует статуя. Наверное, не при моей жизни – я не хочу чего-то подобного.

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Я тренер этой команды, и мы выиграли лигу, из-за чего болельщики очень рады. Я также очень рад за этого, но не нужно сравнивать меня с другими знаковыми фигурами", – приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, Ливерпуль стал чемпионом Англии из-за поражения Манчестер Сити в матче с Челси (1:2). Добавим, что мерсисайдцы впервые победили в АПЛ за последние 30 лет.

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