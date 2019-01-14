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Клопп відмовився від придбання Мане під час роботи у Борусії Д

23:04 135 Читать на русском
Клопп відмовився від придбання Мане під час роботи у Борусії Д
Клопп і Мане / соцмережі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що мав можливість підписати Садьйо Мане за часів свого тренерства у Дортмунді

"У мене було чимало помилок у житті, але одна з найбільших – відмова від підписання Садьйо Мане за часів мого тренерства у Борусії Д.

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Він був в моєму кабінеті, ми спілкувалися, але в останній момент я засумнівався. Це була моя провина. Мане – дивовижний хлопець. На щастя, доля дала мені другий шанс попрацювати з ним пліч-о-пліч", – цитує німецького фахівця Sky Sports.

До слова, у листопаді минулого року Мане продовжив контракт із Ліверпулем. Наразі "червоні" очолюють турнірну таблицю УПЛ.

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Теги
Англія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Садьйо Мане Садьйо Мане
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