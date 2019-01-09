Салах та Мане "запалили" на сцені після церемонії нагородження найкращого гравця року в Африці

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим футболістом африканського континенту за підсумками року.

Під час церемонії вручення нагороди у Дакарі Мохамед продемонстрував свої танцювальні здібності. Після завершення офіційної частини на сцену вийшли музиканти, які почали співати й танцювати.

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Спершу єгиптянин трохи зніяковів, однак не розгубився і приєднався до запальних музикантів. Разом з Салахом на сцені був одноклубник Садьйо Мане, який претендував на цю престижну нагороду. Сененгалець також не встояв і вирішив ритмічно порухатись під музику.

Зазначимо, Мохамед вдруге поспіль отримав подібну нагороду. Раніше Салаха визнали найкращим гравцем Африки за версією BBC. До слова, у минулому сезоні форвард став найкращим бомбардиром англійської Прем'єр-ліги.