Клопп в захваті від характеру Ліверпуля

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від матчу 15-го туру АПЛ проти Бернлі.

"У Бернлі був особливий план грати особливо агресивно в єдиноборствах, так що кожен виграний ними м'яч, навіть якщо це був наш аут, йшов їм на користь, а нам, природно, це шкодило в плані настрою.

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Так що я дуже задоволений, що в перерві у нас вийшло дещо поміняти в тактиці. Я сказав гравцям, що хоч і кричав багато в першому таймі, я не був злий.

Я розумів, що будуть труднощі, так буває, коли проводиш багато змін в складі, але ми до цього звикли і трохи освоїлися.

Те, як ми відреагували на пропущений м'яч в такому важкому виїзному матчі, як на Терф Мур, це багато вартує. Це чудово", – цитує Клоппа ВВС.

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