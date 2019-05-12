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Клопп: Це був тиждень Оріджі

12 травня 13:26 355 Читать на русском
Клопп: Це був тиждень Оріджі
Оріджі і Шакірі / Liverpool Echo

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп похвалив Дівока Оріджі за прекрасну форму протягом минулого тижня.

"Минулий тиждень можна назвати "тижнем Оріджі" за прекрасну гру Дівока. У Ньюкаслі він приніс перемогу ударом головою, і це вже не кажучи про матч проти Барселони.

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Те, що зробив Трент Александер-Арнольд, було одним з найбільш геніальних моментів, які я коли-небудь бачив у футболі, але це був не легкий гол. У 9 з 10 випадків м'яч влучив би у стійку, але цей став виключенням.

Це показало важливість впевненості, і Дівок анітрохи не сумнівався, що зможе забити. Я дуже радий, що він повернувся до складу", – поділився Клопп на передматчевій прес-конференції, передає Goal.com.

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Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль Ліверпуль Дівок Оріджі Дівок Оріджі
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