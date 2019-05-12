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Клопп: Это была неделя Ориджи

12 мая 13:29 83 Читати українською
Клопп: Это была неделя Ориджи
Ориджи и Шакири / Liverpool Echo

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп похвалил Ориджи за прекрасную форму на прошлой неделе.

"Прошедшую неделя можно назвать "неделей Ориджи" за великолепную игру Дивока. В Ньюкасле он принес победу ударом головой, и это уже не говоря о матче против Барселоны.

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То, что сделал Трент Александер-Арнольд, было одним из самых гениальных моментов, которые я когда-либо видел в футболе, но это был не легкий гол. В 9 из 10 случаев мяч попал бы в штангу, но этот стал исключением.

Это показало важность уверенности, и Дивок нисколько не сомневался, что сможет забить. Я очень рад, что он вернулся в состав", – поделился Клопп на предматчевой пресс-конференции, передает Goal.com.

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Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль Ливерпуль Дивок Ориджи Дивок Ориджи
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