Ліверпуль сподівається на диво, щоб зруйнувати чемпіонські мрії Зінченка: топ-матчі вихідних з розв'язкою рівня ЛЧ

"Футбол 24" представляє анонс найцікавіших поєдинків європейського вікенду.

РБ Лейпциг – Баварія

11 травня, 16:30. Лейпциг, Ред Булл Арена

Пряма трансляція на MEGOGO

У Лейпцигу відбудеться репетиція фіналу Кубка Німеччини. Рівно через два тижні обидві команди розіграють другий за важливістю національний трофей на легендарному берлінському Олімпіаштадіон. Однак перед цим підопічні Ковача повинні довести до кінця свою головну місію – завоювати "Срібну салатницю" Бундесліги. 29-й чемпіонський титул "ротен" можуть оформити якраз у матчі проти "биків". Потенційна перемога зробить Баварію недосяжною для дортмундської Борусії, яка за два тури до завершення першості відстає на 4 пункти.

Команда Ральфа Рангніка вже не опуститься нижче третього місця, а за певних обставин може фінішувати навіть другою. З наступного сезону на Ред Булл Арені знову лунатиме гімн Ліги чемпіонів – основне завдання успішно виконане, а зараз можна пограти у власне задоволення. Втім Лейпциг навряд чи так просто подарує Баварії чемпіонські бали. "Бики", які регулярно поступаються мюнхенцям (4 поразки у 5-ти поєдинках), мають чудову нагоду пригальмувати "ротен" на шляху до чергового золота.

Фактор Вернера також додає принциповості протистоянню. Подейкують, що команди уклали тимчасовий "пакт про ненапад", призупинивши перемовини щодо трансферу форварда Лейпцига, поки не завершиться сезон. Цікаво, чи сильно святкуватиме Тімо, якщо відзначиться голом у воротах майбутніх партнерів?

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Брайтон – Манчестер Сіті

12 травня, 17:00. Брайтон, Амекс Стедіум

Пряма трансляція на каналі Футбол 1

Амекс Стедіум може стати місцем офіційної інавгурації нового-старого чемпіона АПЛ. Перед останнім туром "містяни" випереджають Ліверпуль на одне очко, тож їх влаштує перемога з будь-яким рахунком. Команда Олександра Зінченка, поява якого на полі очікується з перших хвилин, перебуває на емоційному піднесенні після дивовижного домашнього тріумфу над Лестером. Тоді лише диво-гол Венсана Компані залишив Ман Сіті у боротьбі за чемпіонський титул.

Компані – це диво: 27 травм, 37 невдалих спроб поспіль та перший успіх 12 років потому, або Ліверпуль офіційно проклятий

Статистика протистоянь з "чайками" також додає оптимізму манкуніанцям перед вирішальним матчем всього сезону. "Містяни" виграли чотири останні поєдинки між цими командами із загальним рахунком 8:1. У першому колі підопічні Гвардіоли обіграли Брайтон завдяки голам Стерлінга та Агуеро у кожному з таймів (2:0). Цього разу їм буде достатньо навіть одного влучного удару.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Ліверпуль – Вулверхемптон

12 травня, 17:00. Ліверпуль, Енфілд

Пряма трансляція на каналі Футбол 2

Одночасно з матчем на Амекс Стедіум відбудеться енфілдська битва, яка може серйозно вплинути на долю титулу, якщо Ман Сіті втратить очки. Мерсисайдцям потрібно лише перемагати та сподіватись, що Брайтон дасть Зінченку та Ко не гірший бій, ніж Лестер. Однак легкої прогулянки "червоним" ніхто обіцяє. Вулверхемптон став справжньою сенсацією АПЛ, посівши високе 7-е місце за підсумками сезону та видавши серію із трьох перемог поспіль.

У поточному сезоні команди вже провели дві зустрічі – обидві на полі Вулверхемптона. Спочатку Ліверпуль здобув переконливий тріумф у першому колі АПЛ (2:0), а згодом "вовки" Нуну Санту помстились, вибивши мерсисайдців з Кубка Англії (2:1).

Ліверпуль підходить до звітного протистояння після божевільного камбеку проти Барселони у півфіналі Ліги чемпіонів. Команда Клоппа без Салаха та Фірміно відіграла три пропущені м'ячі на Камп Ноу і пробилась до фіналу. До слова, як бразилець, так і єгиптянин, швидше за все, не зіграють проти Вулверхемптона. Однак "червоні" вже довели, що вони здатні на подвиг навіть без своїх зірок. Енфілд очікує на черговий магічний вечір.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Атлетіко – Севілья

12 травня, 19:30. Мадрид, Ванда Метрополітано

Пряма трансляція на MEGOGO

Матчі цих команд завжди відзначаються безкомпромісністю, а часом навіть такими феєричними результатами, як 2:5 на Рамон Санчес Пісхуан у минулому сезоні. Атлетіко вже гарантовано завершить чемпіонат на другій сходинці. "Матрацники" не витримали чемпіонського темпу Барселони, зате випередили у таблиці свого найбільш принципового суперника з Бернабеу.

Натомість Севілья продовжує вести відчайдушну боротьбу з Хетафе, який паралельно битиметься з депресивною Барсою, за четверте лігочемпіонівське місце. Наразі "рохібланкос" відстають від команди Бордаласа на три очки, тож на Метрополітано їх задовольнить лише перемога.

Матч проти Севільї стане останнім для капітана Атлетіко Дієго Годіна на Ванда Метрополітано. Уругваєць вже попрощався з командою та, найпевніше, влітку стане гравцем міланського Інтера. Антуан Грізманн також перебуває під прицілом преси – француза знову активно сватають у Барселону.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Рома – Ювентус

12 травня, 21:30. Рим, Стадіо Олімпіко

Пряма трансляція на MEGOGO

"Стара Сен ьй ора" завітає на Стадіо Олімпіко вже у статусі новоспеченого чемпіона. Туринський гранд оформив черговий титул ще декілька турів тому, а зараз може грати у власне задоволення, відпрацьовуючи, можливо, якісь нові схеми Аллегрі.

Зовсім інша ситуація у таборі "вовків", які б'ються з Аталантою, Міланом, Торіно та Інтером за Лігу чемпіонів. Наразі команда Раньєрі перебуває на відстані трьох пунктів від омріяного четвертого місця, яке дозволяє кваліфікуватись у груповий етап найпрестижнішого єврокубка.

Серед особливо невмотивованих гравців Юве, звісно ж, виділяється фігура Крішітану Роналду, який ще не вирішив усі свої завдання. Португалець, який завжди ставить перед собою максимальні цілі, спробує нав'язати Квальяреллі боротьбу за титул найкращого бомбаридира. Наразі 5-разовий володар "Золотого м'яча" перебуває на третій позиції – 21 гол. Від Сапати його відділяє один влучний удар, а від італійського ветерана – 4.

Прогноз "Футбол 24": 1:1