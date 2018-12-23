Клопп розповів про єдине селфі в телефоні – це не Салах чи Роналду

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо найкращого гравця усіх часів і зізнався, з ким із футбольних зірок зробив селфі.

"Пеле залишиться найкращим футболістом в історії, що б там у майбутньому не говорили люди. Так мені ще батько казав.

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При зустрічі з бразильцем у 2006 році я сильно нервував. Для мене – Пеле найкращий. У моєму телефоні є лише одне селфі, воно з Мессі. Хоча Роналду в той момент і був у кімнаті", – наводить слова Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, що в п'ятницю Ліверпуль на виїзді переміг Вулверхемптон та збільшив відрив від Манчестер Сіті в чемпіонаті. Команда німецького фахівця випереджає "містян" на 4 очки.