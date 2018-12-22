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Салах запросив на клубну базу Ліверпуля сліпого вболівальника, який став відомим після матчу з Наполі

12:51 409 Читать на русском
Салах запросив на клубну базу Ліверпуля сліпого вболівальника, який став відомим після матчу з Наполі
Мохамед Салах / ФК Ліверпуль

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах відзначився благородним вчинком.

Єгипетський нападник мерсисайдців вирішив запросити на клубну базу Ліверпуля сліпого вболівальника Майка Кірні, який став широко відомим після матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти Наполі.

Ліверпуль на виїзді переміг Вулверхемптон

Тоді, після переможного голу Салаха у ворота Наполі, фокус камери впіймав момент зі щирим святкуванням сліпого Кірні. На відео потрапив момент, коли двоюрідний брат Кірні усно пояснював Майку, яким чином Мохамед забив у ворота Наполі.

"Мій двоюрідний брат пояснював мені, хто забив. Чесно кажучи, для мене це звичайний перегляд футболу. Я приєднуюся до співу, криків і святкування як і всі інші. Я відвідав майже всі домашні ігри ліверпуля впродовж 5-6 років, а також у моєму активі декілька виїздів", – передає слова Кірні BBC.

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах
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