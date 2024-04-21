Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів чому, не випустив Мохамеда Салаха у стартовому складі на матч з Фулхемом.

"Ми граємо три гри за шість днів. Ненавиджу думати про наступну гру після тієї, що попереду, але в нашій ситуації ми не можемо ігнорувати цей факт, тому ми робимо зміни, щоб отримати свіжі гравці, які зможуть використовувати склад.

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Це найкраща ситуація з погляду складу, яку ми мали за весь рік, тому ми це робимо. Нам потрібно, щоб вони всі вийшли на поле. Нам потрібно бути на 100 відсотків протягом 95 або 98 хвилин. Я говорив з Мохамедом, і все в порядку", – цитує Клоппа Daily mail.

Нагадаємо, Мохамед Салах у цьому сезоні зіграв за Ліверпуль у 38 матчах, в його активі 24 голи та 13 результативних передач.

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