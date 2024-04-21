Француз зумів під кінець поточного сезону набрати форму і знову гравцем основного складу. Нещодавно Карло Анчелотті повідомив керівництву про бажання зберегти Ферлана Менді в команді.

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Наразі захисник не отримав пропозицію про продовження угоди, однак вона може надійти, оскільки нещодавно клуб провів зустріч із представниками гравця. Через велику кількість травм Менді є єдиним гравцем основи, чия зарплата не підвищувалася за останні сезони, і клуб давно замислюється про його можливий продаж.

Як інформує L'equipe, з оточенням Менді зв'язувалися такі клуби, як Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, і Ліверпуль, проте останній не розпочинав переговори, чекаючи розуміння того, хто стане новим тренером. Нещодавно із запитом звернувся і Манчестер Сіті, який вважає француза ідеальним аналогом Кайла Вокера, але на лівому фланзі.

Раніше інтерес до захисника також проявляли Манчестер Юнайтед і Ньюкасл, які вже вивчають фінансові умови можливого трансферу. Однак наголошується, що Менді не проявляє інтерес до пропозиції "сорок", оскільки, ймовірно, наступного сезону клуб не виступатиме в Лізі чемпіонів.

Баварія теж розглядає Ферлана Менді. У мюнхенців є перевага над іншими конкурентами, оскільки Реал зацікавлений у трансфері Альфонсо Девіса. Обидва клуби можуть влаштувати обмін гравцями.

Нагадаємо, Ферлан Менді приєднався до "вершкових" у 2019 році. Француз зіграв за Реал у 165 матчах, в яких забив шість голів та віддав 10 асистів.

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