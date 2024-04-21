Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал почему, не выпустил Мохамеда Салаха в стартовом составе на матч с Фулхэмом.

"Мы играем три игры за шесть дней. Ненавижу думать о следующей игре после той, что впереди, но в нашей ситуации мы не можем игнорировать этот факт, поэтому мы делаем изменения, чтобы получить свежие игроки, которые смогут использовать состав.

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Это лучшая ситуация с точки зрения состава, которую мы имели за весь год, поэтому мы это делаем. Нам нужно, чтобы они все вышли на поле. Нам нужно быть на 100 процентов в течение 95 или 98 минут. Я говорил с Мохамедом, и все в порядке", – цитирует Клоппа Daily mail.

Напомним, Мохамед Салах в этом сезоне сыграл за Ливерпуль в 38 матчах, в его активе 24 гола и 13 результативных передач.

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