Клопп пояснив, чому Ліверпуль не боровся за Коутінью цього літа

Наставник мерсисайдців розповів, чому клуб не намагався повернути бразильського хавбека.

"Звучить дивно, але ми не могли собі цього дозволити. Ми вже витратили гроші, які отримали за нього. Він чудовий гравець і прекрасний хлопець.

Клопп не виключає, що може завершити кар'єру через 2-3 роки

Свого часу ми не хотіли продавати його, але Барселона, можна сказати, запропонованою сумою змусила нас. Він той гравець, який може змінювати хід гри. Це не дуже добре для Борусії, але чудовий трансфер для Баварії і Бундесліги", – сказав Клопп в коментарі Bild.

Нагадаємо, Коутінью приєднався до Баварії на правах оренди після 1,5 року посередніх виступів у складі Барселони.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем