Клопп объяснил, почему Ливерпуль не боролся за Коутиньо этим летом

Наставник мерсисайдцев рассказал, почему клуб не пытался вернуть бразильского хавбека.

"Звучит странно, но мы не могли себе этого позволить. Мы уже потратили деньги, которые получили за него. Он отличный игрок и прекрасный парень.

Клопп не исключает, что может завершить карьеру через 2-3 года

В свое время мы не хотели продавать его, но Барселона, можно сказать, предложенной суммой заставила нас. Он тот игрок, который может изменять ход игры. Это не очень хорошо для Боруссии, но замечательный трансфер для Баварии и Бундеслиги", – сказал Клопп в комментарии Bild.

Напомним, Коутиньо присоединился к Баварии на правах аренды после 1,5 года посредственных выступлений в составе Барселоны.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем