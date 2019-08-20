toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

Клопп объяснил, почему Ливерпуль не боролся за Коутиньо этим летом

20:21 213 Читати українською
Клопп объяснил, почему Ливерпуль не боролся за Коутиньо этим летом
Клопп и Коутиньо / Reuters

Наставник мерсисайдцев рассказал, почему клуб не пытался вернуть бразильского хавбека.

"Звучит странно, но мы не могли себе этого позволить. Мы уже потратили деньги, которые получили за него. Он отличный игрок и прекрасный парень.

Клопп не исключает, что может завершить карьеру через 2-3 года

В свое время мы не хотели продавать его, но Барселона, можно сказать, предложенной суммой заставила нас. Он тот игрок, который может изменять ход игры. Это не очень хорошо для Боруссии, но замечательный трансфер для Баварии и Бундеслиги", – сказал Клопп в комментарии Bild.

Напомним, Коутиньо присоединился к Баварии на правах аренды после 1,5 года посредственных выступлений в составе Барселоны.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем

blog_ava
На шляху Зорі до Ліги Європи – китайський феномен: його популярність "вбиває" комп'ютери та затьмарює Ель Класіко
16:45
704
Теги
Трансферы Бавария Бавария Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Ливерпуль Ливерпуль Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Марко Девич стал игроком Вождоваца
    Світ — 11:14358 Марко Девич стал игроком Вождоваца
23
час
:
54
мин
Олимпиакос
22:00
Краснодар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук