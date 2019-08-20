Клопп не виключає, що може завершити кар'єру через 2-3 роки

Англія — 17:10 866
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Хто стане чемпіоном Англії 2019/20: букмекери оцінили шанси Зінченка та Ярмоленка
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П'ять причин, чому Динамо повинне подякувати ХацкевичуСергій Тищенко — 13:00 5529
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Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від ЕсеолиСвіт — 12:00 3261
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Барселона не має грошей на трансфер Неймара – каталонці знайшли варіант та зроблять ПСЖ фінальну пропозиціюІспанія — 09:57 2022