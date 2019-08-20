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Клопп не виключає, що може завершити кар'єру через 2-3 роки

18:01 235 Читать на русском
Клопп не виключає, що може завершити кар'єру через 2-3 роки
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля поділився думками щодо свого майбутнього у футболі.

"Я поняття не маю, правда, я не знаю. Сподіваюся, що у наступні 2-3 роки все буде йти так само, як зараз. А потім я вирішу, як продовжити кар'єру.

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Можливо все. Можливо, що я просто закінчу тренерську кар'єру. Відбудеться це чи ні – я не знаю. Я все це говорю для того, щоб ви не дивувалися, коли це трапиться", – цитує Клоппа Bild.

Нагадаємо, чинний контракт німецького фахівця з Ліверпулем розрахований до 2022 року.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
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