Тренер "червоних" Юрген Клопп кілька разів запевняв, що Дарвін Нуньєс залишиться єдиним серйозним підписанням клубу у міжсезоння. Втім, епідемія травм і жалюгідні 2 очки у 3 турах на старті АПЛ змушують Ліверпуль виходити на ринок за кілька днів до закриття вікна.

Ліверпулю приписують інтерес до лідера Атлетіко, який викидав мерсисайдців з ЛЧ в епічному матчі на Енфілді

"Так, раніше я казав, що нам не потрібен новий півзахисник. Ви мали рацію, а я помилявся. Тепер ми спробуємо підписати півзахисника. Ми починаємо працювати у цьому напрямку, але це має бути правильне рішення", – цитує Клоппа Goal.

Додамо, що днями з Ліверпулем пов'язували Френкі де Йонга, однак нідерландець нібито налаштований продовжити виступи у Барсі.

Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль – мерсисайдці опустились на 16 позицію