Клопп порушив обіцянку про закриття трансферного вікна для Ліверпуля – "червоні" панічно виходять на ринок
Провальний старт сезону змусив Ліверпуль переглянути свої плани на літнє трансферне вікно.
Тренер "червоних" Юрген Клопп кілька разів запевняв, що Дарвін Нуньєс залишиться єдиним серйозним підписанням клубу у міжсезоння. Втім, епідемія травм і жалюгідні 2 очки у 3 турах на старті АПЛ змушують Ліверпуль виходити на ринок за кілька днів до закриття вікна.
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"Так, раніше я казав, що нам не потрібен новий півзахисник. Ви мали рацію, а я помилявся. Тепер ми спробуємо підписати півзахисника. Ми починаємо працювати у цьому напрямку, але це має бути правильне рішення", – цитує Клоппа Goal.
Додамо, що днями з Ліверпулем пов'язували Френкі де Йонга, однак нідерландець нібито налаштований продовжити виступи у Барсі.
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