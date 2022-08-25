Після невдалого початку сезону (лише 2 очки в трьох матчах АПЛ) Юрген Клопп натякнув, що його команді не вистачає глибини складу. Особливо у півзахисті. Рішення Ліверпуль знайшов у Мадриді, стверджує Fichajes.net.

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За інформацією джерела, в Ліверпуль може переїхати Маркос Льоренте. Дієго Сімеоне готовий відпустити одного зі своїх улюбленців. Маркос теж не буде проти переходу, адже в Атлетіко його використовують як рятівника, постійно ставлячи на проблемні позиції, а відсутність стабільної ролі гальмує прогрес футболіста.

У минулому сезоні іспанець провів 40 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома асистами. До слова, один із найуспішніших матчів у кар'єрі Льоренте провів на Енфілді. Саме його дубль допоміг Атлетіко влаштувати камбек в 1/8 фіналу ЛЧ 2019/20 і вибити Ліверпуль з турніру. До того мерсисайдці півтора року не програвали на своєму полі.

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