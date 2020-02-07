Клопп побив рекорд Гвардіоли, уп’яте ставши найкращим тренером місяця в АПЛ

Німецький наставник мерсисайдців Юрген Клопп знову визнаний тренером місяця в АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп продовжує підкорювати нові вершини у фантастичному для своєї команди сезоні. Новим рекордом 52-річного наставника стало чергове, вже п’яте, визнання німця найкращим тренером місяця, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Керівник Ліверпуля – про результати команди: Ми ще нічого не досягли

Команда у січні під його безпосереднім керівництвом виграла всі п’ять своїх поєдинків. Як наслідок, Клопп побив рекорд ліги, обійшовши попереднього тріумфатора Хосепа Гвардіолу – наставник Манчестер Сіті у сезоні 2017/18 чотири рази отримував цю нагороду.

Німецький фахівець уп’яте за сезон виграв цей приз – раніше він визнавався найкращим у серпні, вересні, жовтні, листопаді та грудні 2018 року. Загалом, для Клопп це вже восьма така нагорода у кар’єрі.

До слова, окрім Юргена на визнання претендували: Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон) та Найджел Пірсон (Уотфорд).

"Наступного дня настає кінець світу" – Еріксен про фіаско у фіналі ЛЧ, відхід з Тоттенхема і пораду Моурінью щодо Інтера