Клопп побил рекорд Гвардиолы, в пятый раз став лучшим тренером месяца в АПЛ

Немецкий наставник мерсисайдцев Юрген Клопп снова признан тренером месяца в АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп продолжает покорять новые вершины в фантастическом для своей команды сезоне. Новым рекордом 52-летнего наставника стало очередное, уже пятое, признание немца лучшим тренером месяца, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Команда в январе под его непосредственным руководством выиграла все пять своих поединков. Как следствие, Клопп побил рекорд лиги, обойдя предыдущего триумфатора Хосепа Гвардиолу – наставник Манчестер Сити в сезоне 2017/18 четыре раза получал подобную награду.

Немецкий специалист в пятый раз за сезон выиграл этот приз – ранее он признавался лучшим в августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре 2018 года. В общем, для Клопп это уже восьмая такая награда в карьере.

К слову, кроме Юргена на признание претендовали: Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон) и Найджел Пирсон (Уотфорд).

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