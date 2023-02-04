"Чи можу я виправити ситуацію в Ліверпулі? Абсолютно точно. Як я можу не турбуватися? Я не можу сидіти тут і говорити, що все гаразд і ми впоралися. Це не так. Мене запитали, чи це не пов'язано з минулим сезоном, де ми зіграли 63 матчі. Зрозуміло, що це вплинуло на першу частину сезону, але як довго ми хочемо страждати від цього?

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Нині вже лютий. У нас був цілий тиждень на підготовку, у нас є ще вісім чи дев'ять днів на підготовку до наступного матчу. Ми у формі, ми на місці, так – були травми, але проводити так перші 12 хвилин не можна, а ми однаково це зробили", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, у 2023 році Ліверпуль не зумів здобути жодної перемоги в рамках АПЛ. За 4 зіграних тури мерсисайдці набрали лише одне очко, зазнавши трьох поразок.

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