В рамках суботньої програми 22-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 22-й тур

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 2:1

Голи: Фернандеш, 7 (пен), Рашфорд, 62 – Шлупп, 76

Вилучення: Каземіро, 70

Вулверхемптон – Ліверпуль – 3:0

Голи: Матіп, 5 (автогол) Доусон, 12, Невеш, 71

Брентфорд – Саутгемптон – 3:0

Голи: Мі, 41, Мбемо, 44, Єнсен, 80

Брайтон – Борнмут – 1:0

Гол: Мітома, 87

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Вулверхемптон – Ліверпуль. Підопічні Юргена Клоппа приїхали в гості до Вулхверхемптона й згоріли з рахунком 0:3 – причому перші два голи влетіли у ворота мерсисайдців ще до 12-ї хвилини, а один з них у власні ворота провів Матіп. Третій м'яч вколотив Невіш, який прийняв простріл від Траоре й вийшов сам на сам з Аліссоном.

Ліверпуль зазнав ганебної поразки. Цікаво, що у перші п'ять хвилин "червоні" пропустили більше голів, ніж будь-яка інша команда АПЛ у цьому сезоні, а Вулверхемптон вперше у чемпіонаті забив до 5-ї хвилини.

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас. Манкуніанці приймали Крістал Пелас у 65-ту річницю Мюнхенської трагедії, тож права на осічку "дияволи" не мали. Висока мотивація вилилась у пенальті вже на 7-й хвилині – його реалізував Бруну Фернандеш. В середині ж другого тайму тотальна перевага господарів конвертувалась у гол Рашфорда, якому вдалося замкнути простріл від Шоу. 2:0!

Щоправда, на 70-й хвилині сталася бійка, внаслідок якої вилучили Каземіро. Для бразильця це була перша пряма червона картка за час виступів у топ-5 ліг Європи (а це вже 336 матчів). Без опорника МЮ пропустив від Шлуппа, але відігратись Крістал Пелас не вдалося. 2:1 – "червоні дияволи" тріумфують.

Брентфорд – Саутгемптон. Ярмолюк у заявку Брентфорда не потрапив, однак з останньою командою в турнірній таблиці "джмелі" впорались і без нього. Господарі провели два голи перед перервою. Героєм же став Мбеумо, який асистував Бену Мі на 41-й хвилині й забив сам на 44-й – 2:0! Наприкінці зустрічі Єнсен добив "святих". 3:0!

Брайтон – Борнмут. На жаль для українських вболівальників, Забарний не потрапив навіть у заявку Борнмута. Можливо, саме тому "вишенькам" і не вдалося вивезти очки з Амекса, хоча гості тримались доволі непогано. Тим не менш, на 87-й хвилині "чайки" дотиснули аутсайдера – черговим голом відзначився Мітома, який ефектно замкнув подачу з лівого флангу. 1:0! Брайтон сьогодні на коні.

Турнірна таблиця. Манчестер Юнайтед набрав 42 очки й піднявся на третю позицію, розташувавшись між Манчестер Сіті й Ньюкаслом на дистанції трьох очок. Брайтон піднявся на шосту сходинку, Брентфорд відстає на один заліковий бал і йде сьомим, а Ліверпуль з 29 пунктами в активі тримається десятим.

Крістал Пелас з 24 очками залишається на дванадцятій сходинці. Борнмут продовжив безвиграшну серію до шести турів, замикаючи таблицю разом із Саутгемптоном. "Вишенькам" для порятунку не вистачає одного балу, "святим" – трьох.

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