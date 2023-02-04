Новий рік для мерсисайдців перетворився на справжнє жахіття – за 4 тури АПЛ вони зуміли набрати лише одне очко. Матч проти Вулверхемптона пішов не за планом Юргена Клоппа із самого початку.

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Вже на 15-й хвилині Ліверпуль поступався у два м'ячі, після чого так і не зміг оговтатися. У другому таймі рахунок взагалі став розгромним. Ця поразка залишила "червоних" на 10-му місці в турнірній таблиці. Відставання до зони ЛЧ становить 11 очок. Натомість Вулверхемптон покинув зону вильоту.