Клопп оценил возможность ухода из Ливерпуля – тренер намекнул на желание возглавить сборную Германии
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что тренировать сборную Германии было бы для него большой честью.
Наставник "Манншафт" Ханси Флик находится под сильным давлением после серии из четырех побед в последних 16 матчах. Клопп рассматривался как его преемник, но контракт тренера Ливерпуля с клубом рассчитан до 2026 года.
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"Работать тренером национальной сборной - большая честь, в этом нет никаких сомнений. Проблема, которая стоит на пути – моя преданность. Я не могу просто взять и уйти из Ливерпуля, сказав, что возглавлю сборную Германии на короткое время. Это так не работает. Кроме того, подобные предложения мне не поступали.
Чтобы возглавить сборную Германии, я должен быть доступен. Сейчас я к этому не готов, я несу ответственность перед клубом", – цитирует Клоппа The Athletic.
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