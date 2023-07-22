Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что тренировать сборную Германии было бы для него большой честью.

Наставник "Манншафт" Ханси Флик находится под сильным давлением после серии из четырех побед в последних 16 матчах. Клопп рассматривался как его преемник, но контракт тренера Ливерпуля с клубом рассчитан до 2026 года.

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"Работать тренером национальной сборной - большая честь, в этом нет никаких сомнений. Проблема, которая стоит на пути – моя преданность. Я не могу просто взять и уйти из Ливерпуля, сказав, что возглавлю сборную Германии на короткое время. Это так не работает. Кроме того, подобные предложения мне не поступали.

Чтобы возглавить сборную Германии, я должен быть доступен. Сейчас я к этому не готов, я несу ответственность перед клубом", – цитирует Клоппа The Athletic.

Следующим летом Германия примет Евро-2024 По состоянию на сегодняшний день "Манншафт" не убеждает болельщиков как своей игрой, так и результатами.

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