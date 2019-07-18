Клопп вважає, що Ліверпуль не може конкурувати з топовими клубами на трансферному ринку

Головний тренер мерсисайдців оцінив ситуацію на футбольному ринку Європи.

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"Ми не будемо надто активними в це трансферне вікно. За два роки ми багато вклали в команду. Дехто стверджує, що ми витратимо ще 200-300 млн фунтів на трансфери. Тільки Манчестер Сіті і ПСЖ можуть робити це щороку. Можливо, ще Реал і Барселона", – наводить слова Клоппа Goal.

Додамо, що "червоні" наразі не здійснили жодного підписання у поточне трансферне вікно.

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