Клопп вважає, що Ліверпуль не може конкурувати з топовими клубами на трансферному ринку

Світ — 08:25 510
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Міжнародний кубок чемпіонів: Арсенал вирвав перемогу в Баварії
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Ференцварош з українцями в Лізі чемпіонів перемагає Лудогорець – Харатін забив гол, Зубков віддав два асистиЛіга чемпіонів — 17 лип 5075
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Манчестер Сіті – Вест Хем: Зінченко як подвійний переможець, Ярмоленко тринькає супершанси, дебют 70-мільйонного новачкаАнглія — 17 лип 11537
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Барселона не збирається платити за Неймара жодного цента – трансфер на межі зривуІспанія — 17 лип 1778
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"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатись". Як найвпливовіша жінка світу стала фанаткоюОвертайм — 17 лип 2815