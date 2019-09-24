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Клопп назвав бажаного наступника на посаді тренера Ліверпуля

16:27 1448 Читать на русском
Клопп назвав бажаного наступника на посаді тренера Ліверпуля
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп розповів, хто міг би стати його спадкоємцем у майбутньому.

"Якщо ви запитаєте, хто повинен бути після мене, то я б вибрав Стівена Джеррарда. Я допомагаю йому, коли можу.

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Якщо хтось інший отримує твою посаду, справа не в ньому, а в тому, що ти сам недостатньо здібний. Я досить дорослий, щоб розуміти, що я віддаю цій роботі все. Я не ідеальний, але віддаюся клубу на 100 відсотків. Якщо цього достатньо – просто прекрасно. Я не заздрісний, і не скептик. Якщо потрібна моя допомога, то я готовий", – сказав Клопп в інтерв'ю FourFourTwo.

Нагадаємо, Джеррард вже більше року працює з Рейнджерс, який у минулому сезоні посів другу сходинку чемпіонату Шотландії.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Стівен Джеррард Стівен Джеррард
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