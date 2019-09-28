Клопп: Ліверпуль не грав у свій найкращий футбол проти Шеффілд Юнайтед

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Шеффілд Юнайтед у матчі 7 туру АПЛ (1:0).

"Для нас важливо виграти. У нас були хороші моменти, в першому таймі було кілька і в другому, коли забили. Такі матчі не завжди виходять гарними, потрібно наполегливо працювати для результату.

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Треба поважати суперника, у нас були хороші моменти, цей матч з розряду, коли треба виграти, але не дуже думати про це. Одна команда заслуговувала на перемогу, і це ми, але всі поважали Шеффілд, проти них складно грати.

Було присутнє розчарування, в перерві поговорили про це. Ми почали добре, але повинні робити те ж саме знову і знову. Суперник працював неймовірно ретельно і становив реальну загрозу. Я в порядку після гри, але не дуже задоволений, таке буває. Ми не грали в свій найкращий футбол, але ось так", – цитує Клоппа ВВС Sport.

Ліверпуль після 7 турів набрав 21 очко і очолює турнірну таблицю АПЛ.

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