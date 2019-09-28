Ліверпуль мінімально здолав Шеффілд завдяки курйозному голу: 7-й тур АПЛ, матчі суботи

Ліверпуль у гостях переграв Шеффілд Юнайтед та продовжив свою переможну серію у чемпіонаті. Рахунок та звіт матчу читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Англії 2019/2020, 7-й тур

Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль – 0:1

Гол: Вейналдум, 71

Астон Вілла – Бернлі – початок матчу о 17:00

Борнмут – Вест Хем – початок матчу о 17:00

Вурверхемптон – Уотфорд – початок матчу о 17:00

Крістал Пелас – Норвіч – початок матчу о 17:00

Тоттенхем – Саутгемптон – початок матчу о 17:00

Челсі – Брайтон – початок матчу о 17:00

Евертон – Манчестер Сіті – початок матчу о 19:30

У першому матчі 7-го туру Шеффілд на своєму полі приймав Ліверпуль, який не лише лідирував у чемпіонській гонці, а й мав стовідсотковий показник набраних очок – 18 за 6 турів АПЛ. Гості одразу заволоділи м'ячем та неспішно організовували власні позиційні атаки. Але перший небезпечний епізод створили все ж господарі.

Каллум Робінсон отримав передачу у штрафному та другим дотиком завдавав удару, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Ліверпуль відповів інливідуальним проходом Салаха, у якого удар теж трохи не вийшов – повз ворота. Наприкінці першого тайму Мане міг виводити гостей уперед, але його удар прийняла на себе стійка!

У другому таймі Ліверпуль продовжив майже втричі більше володіти м'ячем, аніж суперник, однак цей факт не дуже допомагав гостям відкрити рахунок. Утім, дещо згодом, ліверпульцям це таки вдалось, але не без допомоги господарів. Вейналдум опинився першим на м'ячі після виносу, й з лінії штрафного пробив низом – здавалось, удар по центру не стане проблемою для голкіпера, але той не зумів втримати круглого, який по-зрадницьки повільно закотився у ворота – 0:1. Більше глядачі голів у цьому матчі не побачили – мінімальна перемога Ліверпуля у підсумку.

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